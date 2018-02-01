В МИД Италии призвали выполнять Минские соглашения

Глава МИД Италии Анжелино Альфано призвал все стороны конфликта на Донбассе к выполнению Минских соглашений, сообщили в ОБСЕ, где Италия председательствует с 1 января.

"Кризис в Украине и вокруг нее поставил под сомнение те принципы, на которых основана ОБСЕ. Италия продолжит поддерживать все усилия ОБСЕ по мирному урегулированию конфликта и настоятельно призывает стороны к исполнению Минских соглашений в полной мере", − отметил дипломат.

По словам Альфано, основными приоритетами Италии на период председательствования в ОБСЕ будут укрепление многовекторного подхода как инструмента, который восстановит "дух Хельсинки" и дальнейшее укрепление мира, безопасности, стабильности и сотрудничества.

Также Италия намерена усилить работу ОБСЕ в направлении других затяжных конфликтов.

Ранее в ОБСЕ приветствовали обмен пленными на Донбассе и призвали к полному прекращению огня. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), является крупнейшей в мире региональной организацией, занимающейся вопросами безопасности. Она объединяет 57 стран.

Источник: korrespondent.net