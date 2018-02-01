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02. 01. 2018

В МИД Италии призвали выполнять Минские соглашения

 
Глава МИД Италии Анжелино Альфано призвал все стороны конфликта на Донбассе к выполнению Минских соглашений, сообщили в ОБСЕ, где Италия председательствует с 1 января.
 
"Кризис в Украине и вокруг нее поставил под сомнение те принципы, на которых основана ОБСЕ. Италия продолжит поддерживать все усилия ОБСЕ по мирному урегулированию конфликта и настоятельно призывает стороны к исполнению Минских соглашений в полной мере", − отметил дипломат. 
 
По словам Альфано, основными приоритетами Италии на период председательствования в ОБСЕ будут укрепление многовекторного подхода как инструмента, который восстановит "дух Хельсинки" и дальнейшее укрепление мира, безопасности, стабильности и сотрудничества. 
 
Также Италия намерена усилить работу ОБСЕ в направлении других затяжных конфликтов. 
 
Ранее в ОБСЕ приветствовали обмен пленными на Донбассе и призвали к полному прекращению огня.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), является крупнейшей в мире региональной организацией, занимающейся вопросами безопасности. Она объединяет 57 стран.

Источник: korrespondent.net

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