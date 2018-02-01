В Польше официально обнародовали реестр педофилов

В Польше с 1 января официально открыли реестр с данными педофилов, сообщили в министерстве юстиции страны.

Министр юстиции Польши Збигнев Зебро заявил, что "преступник должен быть под постоянным контролем, чтобы все знали, кто является их соседом".

"Право на охрану наших детей выше анонимности преступников. Государство несет ответственность за защиту ребенка, а не педофила. Преступник, который обижает детей, должен столкнуться с серьезными последствиями. Не только многолетним приговором, но и потерей анонимности", – подчеркнул глава польского ведомства.

Отмечается, что соответствующие изменения внесены в Уголовный кодекс страны. Всего обнародованы имена, фотографии и адреса проживания 768 педофилов, жертвами которых становились дети до 15 лет.

Также имеется закрытая часть реестра, куда попали данные о 2614 лицах, совершивших сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних в возрасте от 15 до 18 лет. В этот список также добавили распространителей детской порнографии.

Закрытым списком смогут пользоваться полицейские, судьи, прокуроры, а также руководители школ и лагерей для отдыха детей.

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Источник: korrespondent.net