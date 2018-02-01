В Украине начал действовать Дорожный фонд

Министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил в Facebook, что с 1 января в Украине начал работу Государственный дорожный фонд.

"С 1 января начинает свою работу Дорожный фонд. Впервые автодорожная отрасль получит гарантированное государством финансирование. В этом году − это почти 33 миллиарда гривен плюс отдельное дополнительное финансирование ряда ключевых магистралей более чем на 14 миллиардов гривен", − написал Омелян.

По его словам, с нового года Укравтодор будет отвечать лишь за 50 тысяч километров автомобильных дорог, остальные 120 тысяч передаются на баланс областей с гарантированным финансирование государства из Дорожного фонда в объеме 35% от его поступлений.

"Теперь каждый имеет право и должен требовать от власти качественных дорог, а не кивать разочарованно на Киев", − подчеркнул министр.

В Украине строят дороги с гарантией на пять лет − Омелян

Напомним, Верховная Рада одобрила создание Дорожного фонда в ноябре 2016 года.

Согласно документу, 60% средств фонда будут направляться на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автодорог общего пользования госзначения. 35% – на дороги местного значения, 5% – на финансирование безопасности дорожного движения.

Источник: korrespondent.net