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02. 01. 2018

В первый день года сепаратисты пять раз открывали огонь

Незаконные вооруженные формирования произвели пять обстрелов позиций сил АТО на Донбассе в понедельник, обошлось без потерь. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Первые сутки нового года не принесла мира на Донбасс. Российско-оккупационные группировки продолжают осуществлять обстрелы позиций Вооруженных сил Украины, в частности, из вооружения запрещенного минскими договоренностями. В частности, за минувшие сутки, российско-террористические войска 5 раз нарушили режим тишины. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен", – говорится в сообщении.

На луганском направлении сепаратисты вели огонь из 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов у Луганского.

На донецком направлении самая активная огневая активность наблюдалась на Приазовье. Так, у Павлополя враг применил 120-ти и 82-мм минометы и пехотное вооружение. А из гранатометов различных видов и стрелкового оружия они обстреливали украинские опорные пункты неподалеку Водяного. В районе Верхнеторецкого сепаратисты выпустили в сторону укреплений украинских военнослужащих более десяти мин калибра 82-мм и вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

Напомним, 30 декабря подразделения сепаратистов шесть раз нарушили новогодне-рождественское перемирие. Один боец ВСУ погиб, еще двое получили ранения.

Источник: korrespondent.net

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