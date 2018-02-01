Итоги 01.01: Убийство юристки, новшества в законах

В Киевской области убили правозащитницу

В Киевской области в одной из рек правоохранители нашли тело пропавшей три дня назад правозащитницы Ирины Ноздровской. Полиция квалифицировала убийство юристки как умышленное и открыла уголовное производство. Правоохранители вызвали на допрос бывшего жениха Ноздровской Виталия Сергеева. По информации его отца, полиция считает, что основанием для преступления могла стать неразделенная любовь, поскольку Ирина с Виталием ранее разошлись. Сам Сергеев сообщил, что отказался давать показания в деле об убийстве Ноздровской.

В Украине изменились правила дорожного дижения

В Украине вступили в силу изменения правил дорожного движения. Отныне максимально допустимая скорость движения в населенных пунктах составляет 50 км/час.

Вступили в силу новые правила выхода на пенсию

В рамках пенсионной реформы вступили в силу изменения правил выхода на пенсию.

В частности, до 25 лет увеличивается минимальный страховой стаж, который нужно иметь украинцам, чтобы претендовать на пенсионные выплаты.

В течение следующих десяти лет требования к страховому стажу продолжат расти на один пункт каждый год, пока в 2028 году необходимый минимальный стаж не достигнет 35 лет.

В стране выросла минимальная зарплата Минимальная заработная плата в Украине увеличилась на 523 гривны − до 3723 гривен.

Украина ввела биометрический контроль на границе

Украина запустила систему фиксации биометрических данных иностранных граждан. Отныне граждане 71 страны, в том числе России, обязаны будут сдавать отпечатки пяти пальцев для идентификации при въезде в Украину и заблаговременно направлять уведомления о цели пребывания.

В областях Украины прошли факельные марши в честь Бандеры В 21 регионе страны по случаю 109-й годовщины со дня рождения лидера ОУН Степана Бандеры прошли факельные шествия. В МВД сообщили, что в массовых мероприятиях приняли участие более 6500 человек, конфликтов не зафиксировано.

Украина возглавила рейтинг Financial Times Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что издание Financial Times признало Украину первой среди мировых стран по улучшению делового климата с 2010 года. По его словам, рейтинг строился по показателям темпа развития. Япония упростила получение виз для украинцев Япония упростила визовые требования для краткосрочного пребывания граждан Украины с 1 января 2018. В японском посольстве сообщили, что будет расширен круг заявителей, имеющих право на многократные визы для краткосрочного пребывания с деловыми целями, культурных и научных деятелей. Также срок действия виз будет увеличен с 3 до 5 лет максимум.

Источник: korrespondent.net