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02. 01. 2018

В Нигерии 700 заложников Боко Харам сбежали из плена

Более 700 человек, похищенных исламистами Боко Харам, сбежали из плена на северо-востоке Нигерии. Об этом заявил представитель армии Нигерии, полковник Тимоти Антига сообщает Voice of America.

"Побег пленников был связан с недавней операцией вооруженных сил против боевиков, получившей название Глубокий удар 2", - заявил Антига.

По его словам, операция была направлена на уничтожение инфраструктуры и логистики Боко Харам, таких как центры связи, полевые заводы, оборудование для изготовления бомб, транспортные средств и других элементы, необходимые для ведения деятельности.

Всем сбежавшим пленникам было предоставлено убежище на военном объекте в северо-восточном городе Монгуно в штате Борно.

В заявлении Антиги говорится, что среди похищенных есть мужчины, женщины и дети. Он добавил, что большинство из удерживаемых были вынуждены работать фермерами у джихадистов на разных островах на озере Чад. Он также сказал, что военные следят за беглыми пленниками, чтобы удостоверится, что среди них нет боевиков.

Напомним, Боко Харам — радикальная исламистская организация, которая считает своей целью введение шариата на всей территории Нигерии и искоренение западного образа жизни. Участники Боко Харам инициируют беспорядки в стране, нападая на христианские церкви и полицейские участки. В мае 2014 года Боко Харам внесена Советом Безопасности ООН в список террористических организаций.

За восемь лет с начала борьбы с Боко Харам в Нигерии погибло 20000 человек и еще 2,6 миллиона человек стали беженцами.

Напомним, по меньшей мере 17 человек погибли при взрыве в северо-восточной части Нигерии, 47 получили ранения. 

Источник: korrespondent.net

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