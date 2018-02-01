С 1 января в Польше появились семь новых городов. Соответствующее решение ранее приняло правительство страны, передает Укринформ.

"Получение статуса города означает изменение имиджа и больший престиж для населенного пункта. Это может принести значительную пользу с точки зрения инвестиционной привлекательности, а также возможности получения фондов, связанных с развитием городов", - сообщило по этому поводу МВД Польши.

Правительство Польши приняло решение предоставить статус города населенным пунктам Юзефув-над-Вислой, Отынь, Санники, Туловице, Вислица, Лагув и Радошице в разных частях страны.

Пять из семи городов ранее уже имели этот статус, но в разное время утратили его. На сегодняшний день в Польше есть 930 городов.

Напомним, с января 2018 года в Польше вступят в силу новые правила трудоустройства иностранцев, согласно которым заявления поляков о намерении поручить работу иностранцу будут заменены платными разрешениями на сезонные работы.

Источник: korrespondent.net