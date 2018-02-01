Южная Корея предложила КНДР переговоры

Южная Корея предлагает КНДР провести переговоры на высоком уровне 9 января для улучшения двусторонних отношений. Об этом передает ВВС.

Предполагается, что на переговорах стороны обсудят возможность участия КНДР в зимних Олимпийских играх 2018 года.

В то же время, президент Южной Кореи Мун Чже Ин заявил, что нормализация отношений между Южной и Северной Кореями неразрывно связана с прекращением ядерной программы КНДР, сообщает Reuters.

"Улучшение отношений между Северной и Южной Кореями неотделимо от решения вопроса ядерной программы КНДР, поэтому МИД следует тесно сотрудничать по этому вопросу с союзниками и международным сообществом", - сказал Мун.

Его позицию поддержали в Министерстве обороны, подчеркнув, что предложили Пхеньяну действенные механизмы диалога еще полгода назад.

"Мы еще в июле предложили военные переговоры и до сих пор ожидаем ответ Северной Кореи. Мы хотим говорить с КНДР относительно мирного решения северокорейской ядерной программы независимо от формы, времени и способа", - подчеркнула пресс-секретарь Минобороны Южной Кореи Чой Ин-со.

Напомним, Япония изучает четыре варианта начала войны с участием КНДР.

Источник: korrespondent.net