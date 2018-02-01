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02. 01. 2018

Шторм во Франции обесточил десять тысяч домов

Во Франции в результате шторма Кармен без электроснабжения остались почти 10 тысяч домохозяйств на западе страны. Об этом заявили в компании, являющейся оператором поставок электроэнергии в регионе, сообщает Укринформ.

Так, без электроэнергии остались 4,6 тысяч домохозяйств в Бретани и 5 тысяч в Аквитании. К работам по восстановлению электроснабжения привлечены 1,5 тысячи ремонтников.

В результате шторма несколько десятков зданий остались частично без крыш, более 60 человек были вынуждены временно покинуть свои дома. В муниципалитете Буэн разрушен 80-метровый парусник. Кроме того, французские власти предупредили о возможной стихии и жителей острова Корсика. Им советуют не выходить из дома, поскольку порывы ветра могут достигать 110-120 км/час. Между островом и континентальной территории Франции ограничили сообщение морем.

Метеорологи предупредили еще и жителей северных регионов, в частности Париж, о сильных ветрах и опасности получения травм из-за возможных "полетов" посторонних предметов и фрагментов зданий, оторванных ветром.

Ранее в результате удара шторма Офелия по Ирландии погибли три человека.

Источник: korrespondent.net

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