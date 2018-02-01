В Польше вандалы атаковали офисы правящей партии

В Польше офисы депутатов из правящей партии Право и справедливость подверглись атакам со стороны вандалов. В частности, отмечается, что пострадали офисы депутатов Лукаша Шрайбера в Варшаве и Космы Злотовского в городе Накло-над-Нотецен.
"Новый год, но, к сожалению, старые методы сторонников тотальной оппозиции… Офисы депутата Космы Злотовского и мой подверглись нападению", — написал он в Twiitter.
Вандалы разрисовали двери офисов надписями с политическим подтекстом.
Позже стало известно, что замки дверей офисов депутатов Павла Лисецкого и Здислава Краснодембского были заклеены неизвестной субстанцией.
Министр внутренних дел Мариуш Блащак винит в произошедшем оппозицию.
"Это очередное доказательство, что атмосфера подогревается тотальной оппозицией", — сказал он.
Напомним, в Жешуве на юге Польши неизвестный вандал разрисовал почетное консульство Украины.
Источник: korrespondent.net
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