В Польше вандалы атаковали офисы правящей партии

В Польше офисы депутатов из правящей партии Право и справедливость подверглись атакам со стороны вандалов. В частности, отмечается, что пострадали офисы депутатов Лукаша Шрайбера в Варшаве и Космы Злотовского в городе Накло-над-Нотецен.

"Новый год, но, к сожалению, старые методы сторонников тотальной оппозиции… Офисы депутата Космы Злотовского и мой подверглись нападению", — написал он в Twiitter.

Вандалы разрисовали двери офисов надписями с политическим подтекстом.

Позже стало известно, что замки дверей офисов депутатов Павла Лисецкого и Здислава Краснодембского были заклеены неизвестной субстанцией.

Министр внутренних дел Мариуш Блащак винит в произошедшем оппозицию.

"Это очередное доказательство, что атмосфера подогревается тотальной оппозицией", — сказал он.

Напомним, в Жешуве на юге Польши неизвестный вандал разрисовал почетное консульство Украины.

Источник: korrespondent.net