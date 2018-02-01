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02. 01. 2018

В Молдове Конституционный суд прекратил полномочия Додона

Конституционный суд (КС) Молдовы временно прекратил полномочия президента Игоря Додона. Такое решение суд принял решение во вторник, 2 января, по запросу группы депутатов от правящей коалиции.

Решение обусловлено тем, что на прошлой неделе Додон повторно отклонил предложенные премьер-министром кандидатуры пяти министров и двух вице-премьеров. Согласно законодательству, президент имеет право отклонять кандидатуры только один раз.

Конституционный суд постановил, что обязанности президента временно переходят к председателю парламента или премьер-министру. В ближайшие дни один из них подпишет указы о назначении новых членов правительства.

Ранее Конституционный суд Молдовы лишил Додона права назначить министра обороны, делегировав его председателю парламента Андриан Канду.

Источник: korrespondent.net

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