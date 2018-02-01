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02. 01. 2018

МН17: подозреваемые могут сами явиться в суд – ГПУ

Подозреваемым в причастности к катастрофе малазийского самолета MH17 на Донбассе в 2014 году предложат добровольно дать показания суду Нидерландов. Об этом сообщил заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин, передает Укринформ.

"Мы будем предлагать подозреваемым в добровольном порядке предстать перед голландским судом", – сказал чиновник.

По словам Енина, предложение сделают после обнародования списка подозреваемых из 120 человек и официального сообщения им о подозрении.

"Обнародование имен людей, причастных к катастрофе самолета, является плановым промежуточным этапом и свидетельством того, что Украина и Нидерланды уделяют максимальное внимание расследованию этого дела. Следующим этапом будет официальное сообщение им о подозрении", – сказал Енин.

Дела против украинцев будут слушаться в суде Нидерландов по специальной процедуре, прописанной в двустороннем межгосударственном соглашении. Они будут давать показания по видеосвязи, находясь при этом в Украине.

Ранее сообщалось, что Депутат парламента Нидерландов от партии Христианско-демократический призыв Питер Омтзихт инструктировал подставного свидетеля катастрофы MH17.

Источник: korrespondent.net

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