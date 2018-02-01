В ходе протестов в Иране погибли более 20 человек

В ночь на 2 января во время массовых протестов в Иране погибли девять человек, в том числе страж исламской революции. Как сообщила иранская государственная телекомпания ИРИБ, член Корпуса стражей исламской революции был застрелен в ночь на вторник, 2 января, демонстрантами в Неджефабаде в центральной части страны.

Помимо стража исламской революции погиб один полицейский, один случайный прохожий и шесть демонстрантов. Таким образом общее число жертв превысило 20 человек. В соцсетях также курсирует информация об обстреле демонстрантов полицейскими в ряде городов, официальные источники эти данные отрицают.

Между тем, по официальным данным, за три последних дня в иранской столице были задержаны 450 человек. Только 1 января полиция задержала около 100 демонстрантов, сообщил заместитель губернатора Тегерана Али Асгар Назербахт. Кроме того, по его данным, 200 человек задержаны 30 декабря, еще 150 - 31 декабря.

Источник: Русская служба DW

Источник: korrespondent.net