Эстония запретила РФ открывать дополнительные участки на выборах

России не разрешили открыть на территории Эстонии дополнительные избирательные участки к выборам президента РФ. Об этом заявила пресс-секретарь эстонского МИД Сандра Камилова, сообщает ERR.

"Представительства других стран, которые ведут свою деятельность в Эстонии, имеют право проводить выборы только с разрешения МИД Эстонии. Проводить они их могут только в своих представительствах или консульствах. Исходя из этого посольство РФ может проводить выборы только в Таллинне, Тарту и Нарве", - отметила Камилова.

Ранее РФ обратилась к властям Эстонии с просьбой разрешить провести голосование в нескольких эстонских городах, где проживают граждане России. Российский посол пожаловался, что помещений посольства и консульств недостаточно.

Как сообщалось, выборы президента России состоятся по решению Совета Федерации 18 марта 2018 года.

Источник: korrespondent.net