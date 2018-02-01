Революция в Иране в Новый год. Трамп за протесты

Массовые протесты в Иране начались 28 декабря и продолжаются до сих пор. За это время погибли более 20 человек, в том числе трое полицейских.

Изначально демонстрации были посвящены росту цен, затем появились политические лозунги - иранцев не устраивают последствия соглашения 2015 года между Ираном и западными странами по поводу ядерной программы.

Корреспондент.net собрал главную информацию о событиях в Иране.

Сотням грозит сметрная казнь

Первые протесты прошли во втором по величине городе Ирана Мешхеде. Позже демонстрации и столкновения с полицией и силами Корпуса стражей Исламской революции начались и в других городах.

Беспорядки в столице Тегеран начались 30 декабря. Протесты вспыхнули всего в 20 городах.В них приняли участие в зависимости от города от нескольких десятков до нескольких сотен человек.

Карта протестов в Иране: красный - 28 декабря, оранжевый - 29 декабря, фиолетовый - 30 декабря, зеленый - 31 декабря, желтый - 1 января

Против демонстрантов применяют слезоточивый газ и водометы. По данным на утро 2 января, погибли не менее 20 человек, в том числе трое полицейских.

Как пишут СМИ, протестующие появлялись на улицах внезапно, скандировали лозунги, а потом разбегались. По официальным данным, на 2 января погибло более десяти человек. Западные СМИ, в том числе Guardian, со ссылкой на официальные данные сообщают о 21 погибшем.

Так, в провинции Исфахан в городе Кехдериджан шесть человек были убиты в столкновениях с силами правопорядка при попытке захватить полицейский участок, сообщает иранское госагентство Presstv.

#Iran: footage of clashes earlier todat in Shadegan (local Arab name Fallehiyeh), the town south of #Ahwaz where two protesters were reportedly killed today. #IranProtests pic.twitter.com/f0jEFvEGmD — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) 1 января 2018 г.

В той же провинции в городе Хомейнишахр вооруженные протестующие убили 11-летнего мальчика и ранили его отца, пока семья проходила мимо места стычек с полицией. Один страж правопорядка был убит в городке Кехриз-Сенг.

Только в столице за три дня были задержаны 450 человек. За участие в акции и антирелигиозные лозунги им грозит наказание вплоть до смертной казни.

От экономики к политике

Государственные СМИ Ирана сообщают, что протестующие вышли преимущественно с экономическими требованиями.

Одной из главных причин недовольства называют последствия соглашения 2015 года между Ираном и западными странами по поводу ядерной программы. Иранцы ожидали, что все ограничения будут сняты, но этого не произошло.

Иностранные СМИ обращают внимание на появление политических лозунгов, среди которых - "Иран в беспорядке без шаха", "Вернись, наследный принц" (вероятно о живущем в США Резе Пехлеви, сыну последнего иранского шаха, свергнутого в ходе исламской революции 1979 года).

Также звучал лозунг "Смерть диктатору", посвященный аятолле Али Хаменеи, который является верховным лидером Ирана с 1989 года, передает Al Arabiya.

При этом отмечается, что у протестующих нет ярко выраженных лидеров. Этим новогодние протесты отличаются от масштабных выступлений 2009 года, когда сторонники оппозиции пытались оспорить результаты президентских выборов.

Cмотрите фотогалерею: Революция в Иране в Новый год. Трамп за протесты

Отметим, что экономическая ситуация в Иране остается сложной, несмотря на постепенное снятие санкций в результате соглашения по ядерной программе, заключенного в 2015 году.

Безработица сохраняется на уровне 12,4 процента, по данным статистического центра Ирана.

Однако среди молодых людей, основных участников протеста, она достигает почти 30 процентов. ВВП с марта прошлого года вырос до 12,5 процента, но в основном за счет роста экспорта нефти.

Участники протестов указывают на рост цен на основные продукты продовольствия. Так, цены на яйца выросли на 53 процента по сравнению с декабрем предыдущего года.

США взболтали ситуацию

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи обвинил в беспорядках "врагов Исламской республики" из-за рубежа. По словам аятоллы, они "взболтали ситуацию в стране", используя "политику, разведслужбы, деньги и оружие".

Али Хаменеи заявил также, что обратится к иранскому народу в связи с текущими событиями "когда настанет подходящее время".

Он также не стал называть конкретных врагов Ирана, но Али Шамхани, секретарь Верховного Национального Совета безопасности, в свою очередь назвал в числе антииранских сил США, Великобританию и Саудовскую Аравию - по мнению чиновника, именно эти страны стоят за протестами в Иране.

Президент Ирана Хасан Рухани заявил в ходе кабинетного совещания 31 декабря, что "народ имеет право высказывать конструктивную критику, отличающуюся от разрушения общественной собственности".

"Мы свободный народ, и люди имеют право протестовать в соответствии с конституцией. В то же время, мы должны понимать, что критика выражается в попытках изменить ситуацию к лучшему", - заявил президент Ирана.

Рухани добавил, что некоторые из тех экономических трудностей, с которыми люди столкнулись сегодня, произрастают из прошлых лет - а некоторые "вылезли сравнительно недавное".

Президент Рухани отметил, что протесты вызваны не только экономической ситуацией в Иране, но также направлены против коррупции и "отсутствия прозрачности".

При этом он отметил, что президент США Дональд Трамп, недавно назвавший Иран нацией террористов, удовлетворен сегодняшней ситуацией стране.

Трамп поддержал протестующих

Дональд Трамп выпустил целую серию твиттов о протестах в Иране. Первая реакция американского президент появилась уже на следующий день после первых протестов.

"Множество сообщений о мирных протестах граждан Ирана, которые насытились коррупцией режима и его разбазариванием национальных богатств для спонсирования терроризма за рубежом. Иранские власти должны уважать права своих людей, включая право на выражение себя. Мир наблюдает!", - написал Трамп.

Затем он написал, что "хорошие люди в Иране хотят перемен". Комментируя усиливающиеся протесты, Трамп написал, что люди в Иране "наконец становятся мудрее относительно того, что их деньги и богатство растрачивают на [спонсирование] терроризма".

"Похоже, что они больше не будут это терпеть", - написал американский лидер, добавив, что США внимательно следят за нарушениями прав человека в Иране.

Комментирую блокировку популярных в Иране Telegram и Instagarm, Трамп назвал Иран "государством-спонсором терроризма номер один.

"Иран проваливается на каждом уровне, несмотря на ужасное соглашение, заключенное между ним и администрацией Обамы. Многие годы великий иранский народ страдает от репрессий. Они соскучились по еде и свободе. Наряду с правами человека материальные блага Ирана были украдены. Время для изменений", - написал Трамп.

Источник: korrespondent.net