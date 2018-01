Революция в Иране в Новый год. Трамп за протесты

Массовые протесты в Иране начались 28 декабря и продолжаются до сих пор. За это время погибли более 20 человек, в том числе трое полицейских.

Изначально демонстрации были посвящены росту цен, затем появились политические лозунги - иранцев не устраивают последствия соглашения 2015 года между Ираном и западными странами по поводу ядерной программы.

Корреспондент.net собрал главную информацию о событиях в Иране.

Первые протесты прошли во втором по величине городе Ирана Мешхеде. Позже демонстрации и столкновения с полицией и силами Корпуса стражей Исламской революции начались и в других городах.

Беспорядки в столице Тегеран начались 30 декабря. Протесты вспыхнули всего в 20 городах.В них приняли участие в зависимости от города от нескольких десятков до нескольких сотен человек.

Против демонстрантов применяют слезоточивый газ и водометы. По данным на утро 2 января, погибли не менее 20 человек, в том числе трое полицейских.

Как пишут СМИ, протестующие появлялись на улицах внезапно, скандировали лозунги, а потом разбегались. По официальным данным, на 2 января погибло более десяти человек. Западные СМИ, в том числе Guardian, со ссылкой на официальные данные сообщают о 21 погибшем.

Так, в провинции Исфахан в городе Кехдериджан шесть человек были убиты в столкновениях с силами правопорядка при попытке захватить полицейский участок, сообщает иранское госагентство Presstv.

#Iran: footage of clashes earlier todat in Shadegan (local Arab name Fallehiyeh), the town south of #Ahwaz where two protesters were reportedly killed today. #IranProtests pic.twitter.com/f0jEFvEGmD