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02. 01. 2018

Президент Болгарии наложил вето на антикоррупционный закон

Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на закон о борьбе с коррупцией и конфискации незаконно приобретенного имущества. Таким образом документ возвращен на обсуждение в Народное собрание (парламент), сообщает пресс-служба президента во вторник, 2 января.

По мнению главы государства, предусмотренные законом меры недостаточны для эффективного противодействия коррупции, а также отклоняются от положений конституции страны и международных договоров, участником которых является София. Вето президента может быть преодолено парламентом. Опрошенные Reuters эксперты ожидают, что так и произойдет.

Расследования против высших госчиновников

Одобренный парламентом закон предусматривает, в частности, создание антикоррупционного подразделения для расследований в отношении лиц, занимающих высокие государственные должности. Планируется также усовершенствовать работу правоохранительных органов.

Накануне Болгария заняла пост председателя Совета Евросоюза, к которому эта балканская страна присоединилась в 2007 году. По данным Международной антикоррупционной организации Transparency International (TI), Болгария - одна из самых коррумпированных стран ЕС.

Источник: Русская служба DW

Источник: korrespondent.net

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