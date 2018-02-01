Суд арестовал директора НИИ, задержанного за взятку

Директору Института агроэкологии и природопользования Национальной аграрной академии наук Украины Оресту Фурдычко, который был задержан при получении 300 тыс. долларов взятки, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой залога в 3 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро во вторник, 2 января.

Его подельнику была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 1 млн грн.

Фурдычко и его сообщника задержали 30 декабря при получении части взятки, вся сумма должна была составить 600 тысяч долларов. По данным следствия, деньги мужчины требовали якобы для передачи руководству Национальной академии аграрных наук Украины "за беспрепятственное исполнение договора о совместной деятельности между указанным научно-исследовательским учреждением и субъектом хозяйствования".

Источник: korrespondent.net