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02. 01. 2018

В США отреагировали на убийство Ноздровской

Американские власти обеспокоены новостью о гибели украинского юриста Ирины Ноздровской и призывают правоохранительные органы Украины найти виновных об этом говорится в сообщении посольства США в Twitter.

"Ошеломленные и расстроены смертью активистки Ирины Ноздровской. Мы выражаем глубочайшие соболезнования ее друзьям и родственникам. Виновные должны быть привлечены к ответственности", - сообщили в посольстве.

Приголомшені та засмучені вбивством правозахисниці Ірини Ноздровської. Висловлюємо наші найглибші співчуття близьким та родичам. Винні мають бути притягнуті до відповідальності.

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 2 января 2018 г.

Как сообщалось, в полиции рассматривают четыре версии убийства правозащитницы Ирины Ноздровской.

Напомним, ход расследования по факту убийства адвоката Ирины Ноздровской взят на особый контроль прокуратурой Киевской области.

Источник: korrespondent.net

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