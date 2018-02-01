В США отреагировали на убийство Ноздровской

Американские власти обеспокоены новостью о гибели украинского юриста Ирины Ноздровской и призывают правоохранительные органы Украины найти виновных об этом говорится в сообщении посольства США в Twitter.
"Ошеломленные и расстроены смертью активистки Ирины Ноздровской. Мы выражаем глубочайшие соболезнования ее друзьям и родственникам. Виновные должны быть привлечены к ответственности", - сообщили в посольстве.
Приголомшені та засмучені вбивством правозахисниці Ірини Ноздровської. Висловлюємо наші найглибші співчуття близьким та родичам. Винні мають бути притягнуті до відповідальності.— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 2 января 2018 г.
Как сообщалось, в полиции рассматривают четыре версии убийства правозащитницы Ирины Ноздровской.
Напомним, ход расследования по факту убийства адвоката Ирины Ноздровской взят на особый контроль прокуратурой Киевской области.
Источник: korrespondent.net