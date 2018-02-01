Украинцев обязали сортировать мусор

В Украине с 1 января 2018 года вступил в силу закон о сортировке мусора, а также запрещающий захоронение непереработанных (необработанных) бытовых отходов. Согласно документу, крупногабаритные, ремонтные и опасные отходы в составе бытовых должны собираться отдельно от других видов.

Опасные отходы должны отделяться на этапе сбора или сортировки и передаваться специализированным предприятиям, получившим лицензии на осуществление операций в сфере обращения с опасными отходами.

Перевозки бытовых отходов должны осуществляться специально оборудованными транспортными средствами. Захоронение бытовых отходов разрешается только на специально оборудованных для этого полигонах/свалках.

Термическая обработка (сжигание) бытовых отходов разрешается только на специально предназначенных для этого предприятиях или объектах.

Невыполнеие этих требований грозит штрафом, сообщил начальник управления благоустройства территорий Максим Баринов в комментарии 112 Украина. По его словам, для населения штраф составит от 340 до 1360 грн, для юридических лиц – от 850 до 1700 грн.

Ранее сообщалось, что в Симферополе оштрафовали около 400 человек за мусорные свалки.

Источник: korrespondent.net