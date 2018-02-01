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02. 01. 2018

Парламент Израиля осложнил возможное разделение Иерусалима

Парламент Израиля во вторник, 2 января, одобрил закон о статусе Иерусалима, осложняющий мирное урегулирование конфликта с палестинцами. Теперь для отделения части территории Иерусалима будет необходимо две трети - то есть 80 - голосов депутатов 120-местного Кнесета.

Раньше порог был равен абсолютному большинству, равному 61 голосу. Закон поддержали 64 члена Кнессета, 51 депутат проголосовал против него, передает информагентство AFP. Новое правило может быть изменено большинством в 61 голос депутатов Кнессета.

Закон был разработан правой национально-религиозной партией "Еврейский дом" и делает возможным также признание секторов Иерусалима "отдельными территориальными единицами".

Администрация главы Палестинской автономии Махмуда Аббаса назвала новый закон "равносильным объявлению войны палестинцам".

 в начале декабря президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива.

Решение американского лидера вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь стран Ближнего Востока и Палестины.

Источник: Русская служба DW

Источник: korrespondent.net

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