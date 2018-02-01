Порошенко: Киев получит вооружение из США

Украина получит в этом году оборонительное вооружение из США. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook вечером во вторник, 2 января. Он также сообщил, что военный бюджет составит рекордные 86 млрд грн.

"Мы получим летальное оборонительное оружие от наших партнеров из США. И продолжим укреплять украинскую армию новейшей военной техникой отечественного производства", – написал Порошенко.

Кроме того глава государства отметил, что Вооруженные силы Украины стали одной из самых эффективных армий в Европе.

Напомним, в конце декабря стало известно, что США приняли решение о продаже оборонительного вооружения Украине.

По данным СМИ, общая стоимость оборонного пакета для Украины составит 47 миллионов долларов. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок.

Источник: korrespondent.net