В Житомирской области пьяный угрожал в автобусе муляжом гранаты

В Житомирской области нетрезвый мужчина угрожал муляжом гранаты пассажирам рейсового автобуса. Инцидент произошел в ночь на вторник, 2 января, на автодороге Киев-Чоп, сообщили в областной полиции.

Мужчина сел в автобус, следовавший в столицу, во Львове и уже через час-другой начал приставать к пассажирам и водителям. Когда его начали усмирять, он достал предмет, похожий на гранату.

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Полицейские задержали неадекватного пассажира – им оказался 21-летний киевлянин. В крови мужчины было 1,7 промилле алкоголя, а предмет, похожий на гранату РГД-5, был муляжом.

Начато уголовное производство, мужчине грозит штраф или ограничение свободы сроком до 5 лет.

Недавно молодой мужчина погиб, две девушки получили осколочные ранения в результате взрыва ручной гранаты в квартире одного из домов в Луганске.

Источник: korrespondent.net