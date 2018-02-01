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02. 01. 2018

Лондон отнес Украину в топ стран с риском терактов

Министерство иностранных дел Великобритании считает Турцию, Украину и Францию странами "с высоким риском" осуществления террористических атак, в частности в предпраздничный и праздничный периоды. Такой вывод делает британское издание The Sun, проанализировав последние предостережения МИД Великобритании своим туристам и Global Terrorism Index.

"После Турции, Украины и Франции следующими среди "опасных" стали собственно Великобритания, ФРГ, Бельгия и Греция", – пишет издание.

Последними тремя странами в топ-10 наиболее опасных в отношении угрозы терактов в праздничные дни стали Швеция, Ирландия и Италия.

Среди направлений, которые являются популярными для зимнего отдыха, британские дипломаты определили наиболее опасными Австралию, Таиланд, Мальдивы и Филиппины.

В целом наиболее опасной страной в этом рейтинге стал Ирак, за ним – Афганистан, Нигерия, Сирия и Пакистан.

Напомним, за 2017 год Служба безопасности Украины возбудила 153 уголовных производства по подозрению 14 лиц в совершении террористических актов.

Источник: korrespondent.net

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