Россиянин погиб при попытке спуститься по простыням с 10 этажа

В российской Твери мужчина погиб в результате неудачной попытки спуститься с 10 этажа по веревке, сделанной из постельного белья и полотенец, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

"По данным следствия, 1 января 2018 года мужчина, находясь в своей квартире, расположенной на 10 этаже многоквартирного жилого дома, сделал из постельного белья и полотенца самодельную веревку, скинул ее в открытое окно лоджии квартиры и, спускаясь по данной веревке, сорвался с высоты 10 этажа", – говорится в сообщении.

От полученных травм он скончался на месте происшествия.



Жителя Сибири посадили в психушку за призывы отделиться от России

Напомним, в новогоднюю ночь на главной площади Южно-Сахалинска полностью сгорела 25-метровая елка.

Источник: korrespondent.net