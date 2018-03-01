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03. 01. 2018

Россиянин погиб при попытке спуститься по простыням с 10 этажа

В российской Твери мужчина погиб в результате неудачной попытки спуститься с 10 этажа по веревке, сделанной из постельного белья и полотенец, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

"По данным следствия, 1 января 2018 года мужчина, находясь в своей квартире, расположенной на 10 этаже многоквартирного жилого дома, сделал из постельного белья и полотенца самодельную веревку, скинул ее в открытое окно лоджии квартиры и, спускаясь по данной веревке, сорвался с высоты 10 этажа", – говорится в сообщении.

От полученных травм он скончался на месте происшествия.

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Источник: korrespondent.net

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