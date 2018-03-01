Трамп усомнился в целесообразности финансовой помощи Палестине

Президент США Дональд Трамп задался вопросом, должны ли Соединенные Штаты выплачивать Палестине сотни миллионов долларов, когда эта страна не хочет вести мирные переговоры с Израилем.

"Не только Пакистану мы платим миллиарды долларов ни за что, но и многим другим странам. К примеру, мы платим палестинцам сотни миллионов долларов в год и не получаем никакой благодарности или уважения. Они даже не хотят вести переговоры о необходимом мирном договоре с Израилем", – написал Трамп в Twitter.

Американский лидер отметил, что "США сняли Иерусалим, труднейшую часть, с повестки переговоров".

"Но поскольку палестинцы больше не хотят говорить о мире, почему мы должны платить им в будущем такие огромные суммы?", – спросил Трамп.

...peace treaty with Israel. We have taken Jerusalem, the toughest part of the negotiation, off the table, but Israel, for that, would have had to pay more. But with the Palestinians no longer willing to talk peace, why should we make any of these massive future payments to them? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 января 2018 г. Палестина запросила спецсессию Генассамблеи ООН

Напомним, ранее Палестина отозвала своего посла из США.

Источник: korrespondent.net