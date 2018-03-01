03 января 2018, среда, 07:37
+2°C
Завтра +3°C
+2°C
Завтра +3°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,36
03. 01. 2018

Россия разрабатывает "крипторубль"

В России разрабатывают криптовалюту, чтобы избежать международных финансовых санкций, сообщает The Hill.

По данным издания, президент РФ Владимир Путин поручил государственным учреждениям работать над "крипторублем".

Предполагается, что криптовалюта станет еще одним способом для проведения финансовых операций в рублях и избежания санкций, которые ограничивают возможности финансирования страны.

При этом The Hill отмечает, что в России еще далеко от выпуска "крипторубля", однако он поможет противостоять попыткам США препятствовать российской экономике.

Климкин анонсировал новые санкции против России

Ранее сообщалось, что новый пакет антироссийских санкций, который будет принят США в феврале 2018 года, дополнят закрытым списком граждан России, контакт с которыми нежелателен для американских партнеров в Европе.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Сидят два еврея. Один говорит:
— Изя, моей Саре секс нужен каждый день. А я уже не молод, так больше не могу.
— Абрам, я тебя много лет назад предупреждал: не женись на некрасивой женщине, тебе никто помогать не будет.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Новый год 2018

Как вы будете встречать Новый год?

  • Дома с семьей 874 (67,1%)
  • Пойду в гости к друзьям/родственникам 75 (5,8%)
  • В ресторане/коттедже/усадьбе 20 (1,5%)
  • Уеду в другую страну/другой город 48 (3,7%)
  • Другое 41 (3,1%)
  • Еще не решено 45 (3,5%)
  • Я не отмечаю Новый год 199 (15,3%)
Посмотреть результаты

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.