Россия разрабатывает "крипторубль"

В России разрабатывают криптовалюту, чтобы избежать международных финансовых санкций, сообщает The Hill.

По данным издания, президент РФ Владимир Путин поручил государственным учреждениям работать над "крипторублем".

Предполагается, что криптовалюта станет еще одним способом для проведения финансовых операций в рублях и избежания санкций, которые ограничивают возможности финансирования страны.

При этом The Hill отмечает, что в России еще далеко от выпуска "крипторубля", однако он поможет противостоять попыткам США препятствовать российской экономике.



Климкин анонсировал новые санкции против России

Ранее сообщалось, что новый пакет антироссийских санкций, который будет принят США в феврале 2018 года, дополнят закрытым списком граждан России, контакт с которыми нежелателен для американских партнеров в Европе.

Источник: korrespondent.net