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03. 01. 2018

Трамп – Ким Чен Ыну: Моя ядерная кнопка больше

Президент США Дональд Трамп заявил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну, что у него тоже есть "ядерная кнопка", которая "больше и мощнее".

"Северокорейский лидер Ким Чен Ын только что заявил, что "ядерная кнопка всегда находится на его столе". Кто-нибудь из его истощенного и голодного режима, сообщите ему, пожалуйста, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она намного больше и мощнее, чем его, и моя кнопка работает", – написал Трамп в Twitter.
 

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 января 2018 г.

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Напомним, ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что у него на столе находится "ядерная кнопка". 

Источник: korrespondent.net

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