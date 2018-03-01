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03. 01. 2018

Число жертв ДТП в Перу возросло до 48 человек

Число жертв аварии с автобусом в Перу возросло до 48 человек, передает El Comercio.

Ранее сообщалось о 36 погибших.

Отмечается, что шесть человек выжили в результате ДТП. В автобусе находились более 50 человек.

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Напомним, столкновение автобуса с грузовой фуройпроизошло в 70 километрах от перуанской столицы Лимы на участке серпантина, известного как "Поворот дьявола". После столкновения автобус упал в пропасть с высоты 100 метров.

Источник: korrespondent.net

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