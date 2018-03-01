Трамп вручит награды "фейковым" СМИ

Президент США Дональд Трамп анонсировал объявление "наград" самым "бесчестным и коррумпированным" СМИ года.

"Я объявлю награды самым бесчестным и коррумпированным СМИ года в понедельник в 5.00. Награды будут вручены за бесчестность и некачественные репортажи фейковых СМИ в различных категориях. Следите за новостями", – написал Трамп в Twitter.



I will be announcing THE MOST DISHONEST & CORRUPT MEDIA AWARDS OF THE YEAR on Monday at 5:00 o’clock. Subjects will cover Dishonesty & Bad Reporting in various categories from the Fake News Media. Stay tuned! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 января 2018 г.

Трамп поздравил "нечестные СМИ" с Новым годом



Напомним, ранее Трамп заявил, что телеканал CNN "поставляет фейковые новости и очень плохо представляет" США за рубежом.

Источник: korrespondent.net