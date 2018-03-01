03 января 2018, среда, 07:37
+2°C
Завтра +3°C
+2°C
Завтра +3°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,36
03. 01. 2018

Трамп вручит награды "фейковым" СМИ

Президент США Дональд Трамп анонсировал объявление "наград" самым "бесчестным и коррумпированным" СМИ года.

"Я объявлю награды самым бесчестным и коррумпированным СМИ года в понедельник в 5.00. Награды будут вручены за бесчестность и некачественные репортажи фейковых СМИ в различных категориях. Следите за новостями", – написал Трамп в Twitter.
 

I will be announcing THE MOST DISHONEST & CORRUPT MEDIA AWARDS OF THE YEAR on Monday at 5:00 o’clock. Subjects will cover Dishonesty & Bad Reporting in various categories from the Fake News Media. Stay tuned!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 января 2018 г.

Трамп поздравил "нечестные СМИ" с Новым годом

Напомним, ранее Трамп заявил, что телеканал CNN "поставляет фейковые новости и очень плохо представляет" США за рубежом. 

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Сидят два еврея. Один говорит:
— Изя, моей Саре секс нужен каждый день. А я уже не молод, так больше не могу.
— Абрам, я тебя много лет назад предупреждал: не женись на некрасивой женщине, тебе никто помогать не будет.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Новый год 2018

Как вы будете встречать Новый год?

  • Дома с семьей 874 (67,1%)
  • Пойду в гости к друзьям/родственникам 75 (5,8%)
  • В ресторане/коттедже/усадьбе 20 (1,5%)
  • Уеду в другую страну/другой город 48 (3,7%)
  • Другое 41 (3,1%)
  • Еще не решено 45 (3,5%)
  • Я не отмечаю Новый год 199 (15,3%)
Посмотреть результаты

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.