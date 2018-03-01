Столтенберг: НАТО не хочет "холодной войны" с РФ

НАТО не хочет новой "холодной войны" с Россией и вступает за политический диалог с Москвой. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.

"Мы должны учитывать тот факт, что мы имеем дело с более самоуверенной Россией. В то же время мы не хотим повторения "холодной войны" и гонки вооружений, а выступаем за политический диалог с Москвой, хоть он и не прост", – сказал генсек НАТО.

Столтенберг также выразил надежду на увеличение числа контактов между Россией и НАТО и активизацию связей по военным каналам.



НАТО утратило навыки борьбы на море – Столтенберг

Ранее сообщалось, что НАТО планирует активизировать диалог с Россией в 2018 году.

Источник: korrespondent.net