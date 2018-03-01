Итоги 02.01: Пикет в Киеве, газовый рекорд Украины

Конституционный суд Молдовы приостановил полномочия президента

Конституционный суд Молдовы временно прекратил полномочия президента Игоря Додона. Такое решение суд принял по запросу группы депутатов от правящей коалиции.

Обязанности президента временно переходят к председателю парламента или премьер-министру.

Начался очередной этап е-декларирования в Украине

В Украине начался этап подачи деклараций за 2017 год лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления. Заполнить электронную декларацию госслужащие обязаны до 1 апреля на официальном веб-сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Украина установила семилетний рекорд по транзиту газа

Украина в 2017 году увеличила транзит природного газа через свою газотранспортную систему на 13,7% (на 11,257 млрд куб. м) по сравнению с 2016 годом – до 93 млрд 457,1 млн куб. м. Это наивысший показатель с 2011 года, когда транзит газа через Украину составил 104,2 млрд куб. м.

Митингующие напали на главу Нацполиции Киевской области

У здания Управления Нацполиции в Киевской области митингующие пытались избить главу управления Дмитрия Ценова.

Под стенами управления полиции собрались несколько десятков активистов и небезразличных людей, которые требовали расследования убийства юриста Ирины Ноздровской.

Ценов вышел к митингующим, чтобы дать разъяснения по поводу смерти правозащитницы. В какой-то момент несколько человек попытались схватить полицейского и избить.

Тем временем сотрудники правоохранительных органов рассматривают четыре версии убийства Ноздровской. Ход расследования по факту убийства адвоката взят на особый контроль прокуратурой Киевской области.

Украина попала в рейтинг стран с высоким риском терактов

Министерство иностранных дел Великобритании считает Турцию, Украину и Францию странами "с высоким риском" осуществления террористических атак, в частности в предпраздничный и праздничный периоды.

Следующими среди "опасных" стали Великобритания, Германия, Бельгия и Греция.

Порошенко анонсировал получение Украиной оружия из США

Украина получит в этом году оборонительное вооружение из США, сообщил президент Петр Порошенко. Он отметил, что военный бюджет составит рекордные 86 млрд гривен. Глава государства заявил, что Вооруженные силы Украины стали одной из самых эффективных армий в Европе.

Число жертв массовых протестов в Иране растет

В ходе антиправительственных протестов в Иране погибли более 20 человек. За три последних дня только в Тегеране были задержаны 450 человек.

В социальных сетях курсирует информация об обстреле демонстрантов полицейскими в ряде городов, официальные источники эти данные отрицают.

Источник: korrespondent.net