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03. 01. 2018

Штаб АТО: В результате обстрелов двое военных получили ранения

Незаконные вооруженные формирования осуществили шесть обстрелов позиций сил АТО в среду, двое военнослужащих получили легкие ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Российско-оккупационные войска продолжают осуществлять обстрелы позиций сил АТО и срывать договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня на время новогодних и рождественских праздников. За прошедшие сутки вся вражеская огневая активность фиксировалась на Донецком направлении", – говорится в сводке.

Вблизи Авдеевки боевики нарушали перемирие с крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе Верхнеторецкого боевики применили против украинских воинов минометы калибра 82-мм и пехотное вооружение. На Приазовье захватчики также с 82-мм минометов, вооружения БМП, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по украинским защитникам на подступах к Гнутовому.

Кроме того, противник несколько раз по всему спектру пехотного вооружения обстреливал оборонительные укрепления сил АТО вокруг Водяного.

На других участках украинской обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, во вторник, 2 января, в Минобороны сообщили, что в зоне проведения АТО погиб украинский боец, подорвавшись на взрывном устройстве.

Источник: korrespondent.net

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