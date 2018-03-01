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03. 01. 2018

В масштабной аварии в Италии погибли шесть человек

В Италии произошло масштабное ДТП: здесь столкнулись два грузовика, легковой автомобиль и бензовоз. Об этом сообщает агентство ANSA.

В результате аварии погибли шесть человек. Столкновение произошло на шоссе А21 между Брешией и Манербио.

Отмечается, что в легковом авто находились трое взрослых и двое детей. Погиб также водитель одного из грузовиков.

Из-за ДТП полиция перекрыла шоссе, с целью проведения расследования и восстановления полной картины происшествия.

Как сообщалось, в результате аварии в центральной части Кении погибли 30 человек.

Источник: korrespondent.net

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