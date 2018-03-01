В масштабной аварии в Италии погибли шесть человек

В Италии произошло масштабное ДТП: здесь столкнулись два грузовика, легковой автомобиль и бензовоз. Об этом сообщает агентство ANSA.
В результате аварии погибли шесть человек. Столкновение произошло на шоссе А21 между Брешией и Манербио.
Отмечается, что в легковом авто находились трое взрослых и двое детей. Погиб также водитель одного из грузовиков.
Из-за ДТП полиция перекрыла шоссе, с целью проведения расследования и восстановления полной картины происшествия.
Как сообщалось, в результате аварии в центральной части Кении погибли 30 человек.
Источник: korrespondent.net
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