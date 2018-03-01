Пограничники не пустили в Крым российского певца

Российского певца Евгения Кемеровского не пропустили в Крым пограничники при попытке проехать на полуостров с материковой части Украины. Об этом рассказала пресс-секретарь Бердянского погранотряда Государственной пограничной службы Украины Неля Доценко, пишет Радио Свобода.
По ее словам, у Кемеровского не было спецразрешения, которое выдают в органах Госмиграционной службы.
"Такой документ иностранцы и люди без гражданства должны иметь для пересечения административной границы с полуостровом", - рассказала Доценко.
Отмечается, что российский певец при прохождении пограничного контроля сообщил, что у него есть недвижимость в Крыму, и поэтому он собирается получить специальное разрешение для пересечения админграницы.
Как сообщалось, немецкому музыканту из группы M.A.N.D.Y. Патрику Бодмеру запретили на три года въезд в Украину из-за незаконного посещения аннексированного Крыма.
Источник: korrespondent.net