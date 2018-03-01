В США столкнулись 35 авто, есть погибшие

В США недалеко от города Баффало (штат Нью-Йорк) произошла масштабная авария, участниками которой стали около 35 автомобилей. Как сообщает АВС, ссылаясь на представителей местных властей, в ДТП погиб человек.

Еще один человек находится в тяжелом состоянии.

В ДТП пострадали около 25 легковых автомобилей и 10 фур. Предварительной причиной аварии стали снежные заносы и плохая видимость.

В Баффало с 26 декабря по 5 января проходит чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд.

Как сообщалось, в Италии столкнулись два грузовика, легковой автомобиль и бензовоз, в результате чего погибли шесть человек.

Источник: korrespondent.net