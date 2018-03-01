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03. 01. 2018

Россия должна изменить свою позицию по Украине – Литва

Позиция Литвы по отношению к России не изменится до тех пор, пока Москва демонстрирует агрессивную политику в отношении Украины. Об этом заявил в среду, 3 января, спикер литовского сейма Викторас Пранцкетис в интервью радиостанции Ziniu radijas.

"Торговые отношения у нас есть, осуществляются, дипломатические отношения есть, отказываться от ценностей у нас нет ни возможности, ни желания. Далее все, как и сказала президент (Литвы), без изменений в позиции России или руководства, нельзя надеяться на изменения в отношениях", - сказал Пранцкетис.

Между тем премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис назвал политику изоляции, проводимую его страной, невыгодной и уникальной в Евросоюзе.

По словам Сквярнялиса, к возобновлению связей нужно подходить прагматично, но одновременно нельзя отказываться от стратегических позиций по Украине.

Ранее Украина и Литва заявили о необходимости ужесточения санкций Европейского союза против России.

Источник: korrespondent.net

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