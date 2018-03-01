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03. 01. 2018

В Сирии разбился российский вертолет

В Сирии разбился российский вертолет Ми-24. Об этом сообщает Министерство обороны РФ, пишет Интерфакс.

Как отмечается, в результате авиакатастрофы погибли два пилота. Еще один член экипажа — борттехник — находится в больнице.

Как заявили в военном ведомстве, вертолет разбился из-за технической неисправности. В Минобороны уверяют, что вертолет не обстреливали.

Хоть вертолет разбился еще 31 декабря, Минобороны сообщило об этом только сейчас.

Как установила Conflict Intelligence Team, которая отслеживает российские потери в Сирии, в результате крушения вертолета погибли майор Артем Кулиш и член экипажа по фамилии Матвеев.

Напомним, 10 октября 2017 года в Сирии при взлете с аэродрома в Хмеймим разбился российский бомбардировщик Су-24, экипаж при этом погиб.

Источник: korrespondent.net

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