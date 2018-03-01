Германия не считает конфликт на Донбассе замороженным

Германия не считает конфликт на востоке Украины замороженным. Об этом заявил сегодня, 3 января, глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль, сообщает ТАСС.

"Для нас конфликт не заморожен и не забыт, он актуален и очень опасен", - сказал он. В то же время министр назвал знаком надежды последний обмен пленных на Донбассе и соглашение о перемирии в период праздничных дней.

"Так должно продолжаться и дальше", - указал Габриэль.

Он также добавил, что власти Германии продолжат работать над поиском пути, который позволит вернуть мир в Украину.

Напомним, Германия и Франция призвали Россию вернуть наблюдателей на Донбасс.

Источник: korrespondent.net