03 января 2018, среда, 19:49
+2°C
Завтра +2°C
+2°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,98
  • € 2,38
03. 01. 2018

Пассажир Ryanair вылез через аварийный люк

В аэропорту Малаги (Испания) нетерпеливый пассажир авиакомпании Ryanair решил покинуть самолет, не дождавшись трапа. Мужчина вылез через аварийный люк и оказался на крыле, сообщает The Guardian.

Отмечается, что рейс задержался перед вылетом из лондонского аэропорта. Кроме того, пассажирам не сразу подали трап, заставив еще какое-то время ждать в самолете. Это вызвало волну возмущения среди прилетевших.

Полиция Испании тут же арестовала нарушителя. Им оказался 31-летний поляк.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Qatar Airlines, выполнявший рейс из Дохи на Бали, вынужден был в экстренном порядке зайти на посадку из-за женщины, уличившей своего мужа в измене

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Лорд - слуге:

- Том, мне нужна горячая ванна!

- Уже вылезаю, сэр.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Новый год 2018

Как вы будете встречать Новый год?

  • Дома с семьей 874 (67,1%)
  • Пойду в гости к друзьям/родственникам 75 (5,8%)
  • В ресторане/коттедже/усадьбе 20 (1,5%)
  • Уеду в другую страну/другой город 48 (3,7%)
  • Другое 41 (3,1%)
  • Еще не решено 45 (3,5%)
  • Я не отмечаю Новый год 199 (15,3%)
Посмотреть результаты

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.