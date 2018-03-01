Пассажир Ryanair вылез через аварийный люк

В аэропорту Малаги (Испания) нетерпеливый пассажир авиакомпании Ryanair решил покинуть самолет, не дождавшись трапа. Мужчина вылез через аварийный люк и оказался на крыле, сообщает The Guardian.

Отмечается, что рейс задержался перед вылетом из лондонского аэропорта. Кроме того, пассажирам не сразу подали трап, заставив еще какое-то время ждать в самолете. Это вызвало волну возмущения среди прилетевших.

Полиция Испании тут же арестовала нарушителя. Им оказался 31-летний поляк.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Qatar Airlines, выполнявший рейс из Дохи на Бали, вынужден был в экстренном порядке зайти на посадку из-за женщины, уличившей своего мужа в измене

Источник: korrespondent.net