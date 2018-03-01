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03. 01. 2018

Россиянин в Новый год отрубил приятелю голову и выбросил ее с балкона

Житель Великого Новгорода (РФ) решением суда заключен под стражу на два месяца по обвинению в совершении убийства своего знакомого. Об этом в среду, 3 января, сообщает российское издание Life. 

По версии следствия, во время празднования Нового года хозяин убил гостя, отрубив голову топором, после чего, намереваясь скрыть следы преступления, выбросил ее с балкона третьего этажа прямо под ноги прохожим. После этого убийца перелез со своего балкона на соседский и хотел проникнуть в чужую квартиру, но хозяева вызвали полицию.

Сообщается, что обвиняемый признает свою вину в совершении преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что в российской Твери 1 января погиб мужчина, пытавшийся по простыням спуститься с 10 этажа.

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Источник: korrespondent.net

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