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03. 01. 2018

На Западном берегу Иордана застрелили палестинского подростка

Во время перестрелки с израильскими военнослужащими на Западном берегу реки Иордан погиб палестинский подросток. Об этом сообщают палестинские СМИ в среду, 3 января.

По данным министерства здравоохранения Палестинской национальной администрации, речь идет о 17-летнем Мусабе Фирасе аль-Тамими, который был убит близ города Рамалла. Он стал уже 14-м палестинцем, погибшим во время волнений из-за признания США Иерусалима израильской столицей.

В свою очередь в Армии обороны Израиля заявили, что радикалы из сектора Газа запустили ракету по территории страны.

"Некоторое время назад из сектора Газа по Израилю была запущена ракета", – говорится в сообщении ведомства в среду. О пострадавших в результате этого обстрела сообщений от Армии обороны Израиля не поступало.

Напомним, в ходе столкновений с израильской армией на палестинской территории 22 декабря погибли два палестинца и еще 689 получили ранения.

Источник: korrespondent.net

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