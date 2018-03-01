03 января 2018, среда, 19:38
+2°C
Завтра +2°C
+2°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,98
  • € 2,38
03. 01. 2018

В Нигерии из-за взрыва смертника погибли 11 человек

В результате нападения террориста-смертника на мечеть в северо-восточной части Нигерии погибли 11 человек. Об этом сообщили военные, пишет Reuters.

"Террорист-смертник убил 11 человек в среду, совершив нападение на мечеть на северо-востоке Нигерии", - идет речь в сообщении.

Как отмечается, взрыв прогремел во время утренней молитвы в мечети города Гамбору в штате Борно, вблизи границы Нигерии с Камеруном.

По словам очевидцев, здание мечети в результате атаки было полностью разрушено.

Еще никто не взял на себя ответственность за нападение, но, как отмечает агентство, оно похоже на атаки группы джихадистов Боко Харам, которая часто использует смертников для нападения на общественные места.

Несмотря на неоднократные утверждения правительства и военных о том, что повстанцы потерпели поражение, Боко Харам продолжает осуществлять террористические атаки против военных и гражданских лиц.

Напомним, более 700 человек, похищенных исламистами Боко Харам, сбежали из плена на северо-востоке Нигерии. 

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Лорд - слуге:

- Том, мне нужна горячая ванна!

- Уже вылезаю, сэр.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Новый год 2018

Как вы будете встречать Новый год?

  • Дома с семьей 874 (67,1%)
  • Пойду в гости к друзьям/родственникам 75 (5,8%)
  • В ресторане/коттедже/усадьбе 20 (1,5%)
  • Уеду в другую страну/другой город 48 (3,7%)
  • Другое 41 (3,1%)
  • Еще не решено 45 (3,5%)
  • Я не отмечаю Новый год 199 (15,3%)
Посмотреть результаты

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.