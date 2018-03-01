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03. 01. 2018

В Ирландии мужчина с ножом напал на прохожих

В Ирландии мужчина с ножом напал на прохожих – погиб один человек, еще двое получили ранения. Инцидент произошел в городе Дандолк, сообщает mirror.co.uk.

Один из пострадавших, кроме ножевых ранений, получил удар битой по голове, а погибшим оказался гражданин Японии.

Gardai exploring the possibility that three random attacks including a fatal stabbing in Dundalk could be terror related. Deceased victim a young Japanese man. Suspect arrested is from Syria#3news pic.twitter.com/kdNucuGJzi

— Sarah O'Connor (@sarahoc3news) 3 января 2018 г.

После нападения полицейские оцепили три улицы для расследования. Также удалось задержать злоумышленника. Предполагается, что он родом из Сирии. Правоохранители выясняют, является ли нападение террористическим актом.

Недавно во Львове мужчина с ножом приставал к прохожим с угрозами убить себя.

Источник: korrespondent.net

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