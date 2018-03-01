Отстранение президента. Что происходит в Молдове?

В Молдове продолжается борьба между пророссийским президентом Игорем Додоном и проевропейским большинством в парламенте, возглавляемым Демократической партией.

Это противостояние приводит к тому, что уже второй раз за последние три месяца запущенна процедура временного отстранения президента.

Что не могут поделить политические элиты в Молдове, разбирался Корреспондент.net.

В чем проблема?

Молдова – парламентская республика, полномочия президента в основном представительские.

Конфликт же произошел из-за назначения министров. По предложению премьер-министра их назначение должен одобрить президент, что Додон делать отказывается.

Согласно законодательству Молдовы, президент может отклонить предложенные кандидатуры министров, но только один раз. Если премьер повторно выдвигает того же кандидата, президент обязан подписать указ о назначении. Если президент и после повторного выдвижения не подпишет указ, то соответствующие полномочия президента переходят к председателю парламента, который может подписать указы вместо президента.

Для передачи полномочий президента председателю парламента или премьер-министру необходимо обратиться в Конституционный суд, который, после рассмотрения запроса, принимает решение о временном отстранении президента от должности и делегировании полномочий.

В октябре 2017 года Додон уже пытался заблокировать назначение министров. Парламент же его утвердил, а Конституционный суд по запросу демократов на время отстранил самого президента.

Обязанности главы государства тогда и сейчас взял на себя спикер парламента, который подписал указы президента о назначении. В октябре по такой процедуре был назначен новый министр обороны Молдовы Евгений Стурза.

Теперь же речь идет о назначении пяти министров и двух вице-премьеров. Причем уволить предыдущих членов правительства Додон согласился, а вот назначать новых не спешит. Он снова дважды отклонил предложения премьер-министра Павла Филипа и заявил, что ни при каких условиях не подпишет указы о назначениях.

В связи с этим, депутаты от правящей коалиции обратились в КС от имени комиссии парламента по юридическим вопросам, назначениям и иммунитету с запросом, в котором просили "констатировать обстоятельства, при которых необходимо временное исполнение обязанностей президента председателем парламента или премьер-министром".

Конституционный суд постановил, что обязанности президента временно переходят к председателю парламента. В ближайшие дни он подпишет указы о назначении новых членов правительства.

Реакция Додона

Сам президент назвал решение суда по его отстранению - "за пределами здравого смысла".

"Конституционный суд стал заложником собственных необдуманных решений, а также созданных им же прецедентов. Ни для кого не секрет, что члены КС согласились "играть" так, как им будет диктовать правящий режим демократов... Конституционный суд вынужден продолжать принимать противоречивые решения – на пределе законности и за пределами здравого смысла", - утверждает Додон.

Также он говорит, что решение незаконно, поскольку принято с нарушениями.

"Вновь грубо нарушена законная процедура. По идее, в КС должно было обратиться правительство через соответствующее правительственное постановление либо парламент – через соответствующее решение парламента. На самом деле было всего лишь обращение нескольких депутатов", - отметил Додон.

Он сообщил, что "принял решение не уступать".

"Это лучше, чем потом годами объяснять, почему был назначен на должность тот или иной состав скомпрометировавших себя министров", - сказал Додон.

Додон уже угрожает массовыми протестами в стране.

Политический контекст

Весь 2017 год в Молдове прошел в постоянном конфликте между тандемом правительство-парламент, заинтересованным в сближении с ЕС и контролируемым Демократической партией, и, соответственно, пророссийским президентом Игорем Додоном, который, в частности, признает аннексию Крыма.

EPA Додон активно заигрывает с Кремлем

По последним соцопросам большей поддержкой пользуются проевропейские демократы. Но, большинство экспертов, называют 2018 год – решающим для дальнейших перспектив Молдовы. В ноябре в стране пройдут парламентские выборы.

Перед голосованием главные политические игроки рассчитывают заручиться поддержкой зарубежных партнеров. Демократы ожидают расширения макрофинансовой помощи от ЕС. Додон – надеется на Кремль. По его настоянию Молдова станет страной-наблюдателем в рамках Евразийского экономического союза. Несмотря на то, что такой статус позволяет только ограничено участвовать в мероприятиях союза, это значительно повлияет на пророссийский электорат до выборов. В любом случае, данный статус будет способствовать цементированию евразийского вектора в Молдове, даже если проевропейские силы снова смогут сформировать правящую коалицию.

На руку пророссийским силам играет и тяжелая экономическая ситуация в стране, в которой многие люди винят правящие "проевропейские" коалиции.

“Устойчивость европейского вектора будет зависеть от способности политического класса сформировать коллективное ощущение того, что сближение с ЕС — это объективная необходимость для трансформации страны, а не геополитическая реплика против России. Но результаты парламентских выборов проверят жизнеспособность европейского вектора. Этот год обещает стать решающим для Молдовы”, - считает молдавский политолог Дионис Ченуша.

Источник: korrespondent.net