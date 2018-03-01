03 января 2018, среда, 21:56
+2°C
Завтра +2°C
+2°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,98
  • € 2,38
03. 01. 2018

В Иране военные заявили о прекращении акций протеста

В иранском Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили о прекращении антиправительственных акций. Об этом сказал командующий корпусом генерал Мухаммед Али Джафари, сообщает Анадолу.

"Сегодня – день, когда прекратилась смута", – заявил он в эфире иранского телевидения Джафари.

По словам Джафари, протесты с экономическими требованиями, начавшиеся 28 декабря, в пятницу приобрели политический окрас.

"В пятницу и в последующие дни протесты превратились в очаги смуты и беспорядков. Противники революции и подстрекатели, причастные к акциям, задержаны", – сказал он.

Джафари также обвинил в происходящем США, Израиль и Саудовскую Аравию.

Ранее лидеры Евросоюза присоединились к заявлению США о неприемлемой потере человеческих жизней в связи с протестами в Иране, призвав Тегеран разрешить мирным демонстрантам свободно выражать свое недовольство.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Лорд - слуге:

- Том, мне нужна горячая ванна!

- Уже вылезаю, сэр.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Новый год 2018

Как вы будете встречать Новый год?

  • Дома с семьей 874 (67,1%)
  • Пойду в гости к друзьям/родственникам 75 (5,8%)
  • В ресторане/коттедже/усадьбе 20 (1,5%)
  • Уеду в другую страну/другой город 48 (3,7%)
  • Другое 41 (3,1%)
  • Еще не решено 45 (3,5%)
  • Я не отмечаю Новый год 199 (15,3%)
Посмотреть результаты

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.