В Иране военные заявили о прекращении акций протеста

В иранском Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили о прекращении антиправительственных акций. Об этом сказал командующий корпусом генерал Мухаммед Али Джафари, сообщает Анадолу.

"Сегодня – день, когда прекратилась смута", – заявил он в эфире иранского телевидения Джафари.

По словам Джафари, протесты с экономическими требованиями, начавшиеся 28 декабря, в пятницу приобрели политический окрас.

"В пятницу и в последующие дни протесты превратились в очаги смуты и беспорядков. Противники революции и подстрекатели, причастные к акциям, задержаны", – сказал он.

Джафари также обвинил в происходящем США, Израиль и Саудовскую Аравию.

Ранее лидеры Евросоюза присоединились к заявлению США о неприемлемой потере человеческих жизней в связи с протестами в Иране, призвав Тегеран разрешить мирным демонстрантам свободно выражать свое недовольство.

Источник: korrespondent.net