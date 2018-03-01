Гепатит в Николаеве: госпитализированы 37 человек

В Николаеве за последние несколько дней зарегистрированы 37 случаев заболевания гепатитом А, в том числе и у шести детей. Об этом сообщает местное издание Свідок.інфо в среду, 3 января.

По словам главного санврача области Александр Игнатенко, согласно ряду заключений, причиной заболевания стала вода из пунктов разлива. Всего было зафиксированы четыре очага заболевания.

"После дополнительного опроса больных мы остановились на том, что это вода из пунктов разлива. После нанесения очагов появления заболевания на карту мы увидели, что в основном задействованы район Сухого Фонтана, Центрального рынка, Лески и Намыв", - заявил он.

В Госпотребслужбе начали проверку семи мест, где заболевшие гепатитом жители Николаева приобретали воду, оттуда были взяты образцы жидкости.

В свою очередь, советник главы Николаевской ОГА Евгений Шевченко заявил, что вспышка гепатита является "сезонным повышением заболеваемости".

"Должен констатировать, что сейчас мы имеем сезонное повышение заболеваемости вирусным гепатитом А. Ведь в прошлые годы мы также имели сезонные вспышки заболеваемости. В 2016 году заболело 58 человек, из них дети - 35; в 2017 году заболело43 человека, из них 12 детей", - констатировал он.

Ранее в Харьковской области вирусным гепатитом А заболели 29 человек, из них 14 – дети.

Источник: korrespondent.net