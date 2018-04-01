Авиабаза РФ в Сирии подверглась нападению − СМИ

Российская авиабаза Хмеймим в Сирии 31 декабря подверглась минометной атаке со стороны радикальных исламистов, сообщает Коммерсант со ссылкой на военно-дипломатические источники.

Издание называет инцидент одним из самых серьезных происшествий за все время проведения военно-воздушной операции РФ в Сирии.

Отмечается, что в результате обстрела базы фактически уничтожены четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С и транспортник Ан-72, а также подорван склад боеприпасов.

По неофициальным данным, могли пострадать более десяти военнослужащих.

В Минобороны России инцидент пока не прокомментировали. Официально подтверждена лишь смерть двух летчиков, которые погибли при падении вертолета Ми-24 из-за технической неисправности.

Напомним, 11 декабря президент России Владимир Путин на авиабазе Хмеймим объявил о выводе российских войск из Сирии.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу информировал 22 декабря, что российские войска вернулись на родину, а в Сирии будет функционировать авиационная группа на аэродроме Хмеймим и пункт материального обеспечения флота в Тартусе.

Источник: korrespondent.net