Макрон сообщил о начале борьбы против фейковых новостей в сети

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о законопроекте, который будет направлен против фейковых новостей в интернете. Об этом он заявил выступая с новогодним обращением перед журналистами 3 января, пишет Интерфакс-Украина.
"Мы будем развивать наш юридический механизм для защиты демократической жизни от этих фейковых новостей", − подчеркнул французский лидер.
Он отметил, что текст документа, направленного на борьбу с распространением ложной информации в периоды избирательных кампаний, будет представлен в ближайшие недели.
Источник: korrespondent.net
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