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04. 01. 2018

Макрон сообщил о начале борьбы против фейковых новостей в сети

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о законопроекте, который будет направлен против фейковых новостей в интернете. Об этом он заявил выступая с новогодним обращением перед журналистами 3 января, пишет Интерфакс-Украина.

"Мы будем развивать наш юридический механизм для защиты демократической жизни от этих фейковых новостей", − подчеркнул французский лидер.

Он отметил, что текст документа, направленного на борьбу с распространением ложной информации в периоды избирательных кампаний, будет представлен в ближайшие недели.

"Платформы (социальных сетей − ред.) будут обязаны действовать с повышенной прозрачностью касательно всего спонсорского содержания, чтобы сделать публичным достоянием данные о рекламодателях и тех, кто их контролирует", − указал президент Франции.
 
Макрон опасается вмешательства РФ
 
Ранее сообщалось, что ЕС выделит около одного миллиона евро на борьбу с российской пропагандой и фейковыми новостями.

Источник: korrespondent.net

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