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04. 01. 2018

Авиация Израиля ответила на удар из сектора Газа

ВВС Израиля нанесли удар по объектам в секторе Газа в ответ на три пуска ракет по израильской территории, которые произошли 3 января, сообщила пресс-служба израильской армии в Twitter.

"В ответ на три ракеты, запущенные вчера по южным израильским поселениям из сектора Газа, истребители военно-воздушных сил Израиля нанесли удар по значительной террористической инфраструктуре", − говорится в сообщении.

In response to the 3 rockets fired at southern Israeli communities throughout yesterday from Gaza, IAF fighter jets targeted a significant terror infrastructure in the Gaza Strip

— IDF (@IDFSpokesperson) 3 января 2018 г.

В израильской армии также заявили, что продолжат использовать любые средства, чтобы предотвратить атаки на граждан страны.

Как сообщал Корреспондент.net, обстрелы израильской территории из сектора Газа участились после решения США признать Иерусалим столицей Израиля. Ответственность за обстрелы Израиль возлагает на правящее в секторе Газа исламистское движение ХАМАС.

Источник: korrespondent.net

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