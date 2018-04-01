Авиация Израиля ответила на удар из сектора Газа

ВВС Израиля нанесли удар по объектам в секторе Газа в ответ на три пуска ракет по израильской территории, которые произошли 3 января, сообщила пресс-служба израильской армии в Twitter.

"В ответ на три ракеты, запущенные вчера по южным израильским поселениям из сектора Газа, истребители военно-воздушных сил Израиля нанесли удар по значительной террористической инфраструктуре", − говорится в сообщении.

In response to the 3 rockets fired at southern Israeli communities throughout yesterday from Gaza, IAF fighter jets targeted a significant terror infrastructure in the Gaza Strip — IDF (@IDFSpokesperson) 3 января 2018 г.

В израильской армии также заявили, что продолжат использовать любые средства, чтобы предотвратить атаки на граждан страны.

Как сообщал Корреспондент.net , обстрелы израильской территории из сектора Газа участились после решения США признать Иерусалим столицей Израиля. Ответственность за обстрелы Израиль возлагает на правящее в секторе Газа исламистское движение ХАМАС.

Источник: korrespondent.net