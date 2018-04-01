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04. 01. 2018

Белый дом: Трамп не уступит Ким Чен Ыну

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент США Дональд Трамп не собирается уступать лидеру КНДР Ким Чен Ыну.

"Президент и народ нашей страны должны быть обеспокоены психическим здоровьем лидера Северной Кореи", − отметила спикер американского президента и напомнила, что Ким Чен Ын неоднократно угрожал США.

"Наш президент не собирается трусить и быть слабым. Он будет делать то, что обещал: стоять крепко и защищать американский народ", − подчеркнулаа Сандерс, при этом не уточнив, что именно собирается делать Трамп.

Ранее северокорейский лидер, выступая с новогодним обращением к народу, предупредил, что у него на столе находится "ядерная кнопка", которая поможет сдерживать США.
 
Трамп на это ответил, что у него тоже есть "ядерная кнопка", "но она гораздо больше и гораздо мощнее".

Источник: korrespondent.net

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